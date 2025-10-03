Carcere Padova al via le ‘stanze dell’amore’ per i detenuti

Imolaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova direttrice del penitenziario ha disposto l'apertura delle stanze dopo una richiesta di tre detenuti al magistrato di sorveglianza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it



Carcere Padova, al via le 'stanze dell'amore' per i detenuti

Carcere di Padova, la rivoluzione sessuale (e affettiva): via alle stanze dell?amore per i detenuti e le loro mogli

Al via le 'stanze dell'amore' nel carcere di Padova - Partiranno da lunedì 6 ottobre le "stanze dell'amore" all'interno del carcere "Due Palazzi" di Padova.

Carcere di Padova, la rivoluzione sessuale (e affettiva): via alle stanze dell'amore per i detenuti e le loro mogli - Rivoluzione sessuale (e affettiva) al Due Palazzi: le stanze dell'amore del carcere di Padova sono pronte.

