Carcere Padova al via le ‘stanze dell’amore’ per i detenuti

La nuova direttrice del penitenziario ha disposto l'apertura delle stanze dopo una richiesta di tre detenuti al magistrato di sorveglianza.

Carcere di Padova, la rivoluzione sessuale (e affettiva): via alle stanze dell?amore per i detenuti e le loro mogli

Al via le 'stanze dell'amore' nel carcere di Padova - Partiranno da lunedì 6 ottobre le "stanze dell'amore" all'interno del carcere "Due Palazzi" di Padova. Secondo msn.com

