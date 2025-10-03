Carcere di Padova la rivoluzione sessuale e affettiva | via alle stanze dell?amore per i detenuti e le loro mogli
PADOVA - Rivoluzione sessuale (e affettiva) al Due Palazzi: le stanze dell?amore del carcere di Padova sono pronte. Letto, lavandino e lenzuola sono già disponibili in una camera. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Tv7 Tg. . TENTATA ESTORSIONE AI GENITORI, ARRESTATO 26ENNE - Un giovane è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di entrare con la forza in casa dei genitori per ottenere denaro. Arrestato in flagranza, è ora detenuto nel carcere di Padova. - facebook.com Vai su Facebook
Si torna a parlare di #carcere in giro per l’Italia. Ieri sera a Padova insieme alla Garante dei detenuti della città e alle realtà locali che si occupano di carcere, abbiamo discusso di diritti, reinserimento e umanità. Un confronto serio e necessario, perché il carcer - X Vai su X
Padova, violenza sessuale di gruppo in uno stabile abbandonato: arrestato un 19enne - Il giovane, originario della Tunisia, avrebbe abusato di una ragazza marocchina in uno stabile abbandonato dell’ex ... Segnala tg24.sky.it
Padova, arrestato alla stazione il presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una 55enne - La Polizia Ferroviaria di Padova ha rintracciato e arrestato un cittadino rumeno di 37 anni, accusato di aver commesso una violenza sessuale la sera dell'1 settembre ... Secondo msn.com