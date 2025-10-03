Caravaggio l’ex convento svela i suoi segreti | affreschi del Seicento riemergono dall’intonaco

Caravaggio. Dall’intonaco dell’ ex convento dei Frati Conventuali di via Polidoro Caldara spuntano decori e frammenti di affreschi del Seicento. La scoperta è avvenuta durante i lavori di riqualificazione dell’ala ovest dell’edificio, intervento finanziato con le risorse del Pnrr attraverso l’Azienda consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda. “Durante le prime fasi dei lavori è avvenuto un imprevisto e suggestivo ritrovamento: lungo il porticato, sotto diversi strati di intonaco, sono emersi decori e frammenti di affreschi – spiega il sindaco Claudio Bolandrini -. Dopo aver condiviso la scoperta con la Soprintendenza si è deciso di comune accordo di procedere al recupero di queste preziose vestigia del passato per concedere alla comunità intera la possibilità di tornare a fruire della loro bellezza da tempo nascosta e addirittura dimenticata”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

