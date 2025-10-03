Capri come difendersi dall’overtourism senza snaturarsi Confronto promosso da E-novation
Si è svolto a Capri un incontro promosso dalla Fondazione E-novation, nell’ambito del Global Summit sul turismo, ospitato quest’anno nella capitale italiana. L’evento ha riunito operatori turistici, amministratori locali e esperti del settore per discutere le sfide e le opportunità dell’industria turistica, con un focus sullo sviluppo economico e la programmazione territoriale in chiave euromediterranea. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo strategico del turismo per l’Italia, evidenziando come questo settore contribuisca al 13% del PIL nazionale e rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere cultura, valori e stile di vita italiani all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: capri - difendersi
A Capri tavola rotonda sul turismo: risorsa unica, da gestire al passo con i tempi per valorizzare al meglio le opportunità. Ne abbiamo discusso con le istituzioni, gli albergatori, gli imprenditori. Capri è una perla unica al Mondo. #Capri #turismo #RegioneCamp - facebook.com Vai su Facebook
Capri, la magia dell’ Aida nella cornice senza tempo di Villa San Michele - Un tramonto settembrino, la sfinge di Villa San Michele che scruta l’orizzonte e, nell’aria, le note immortali di Giuseppe Verdi. Secondo ilmattino.it
Capri meta senza tempo - Capri si conferma la regina del turismo internazionale e sembra risentire poco o nulla dell’estate altalenante nel settore. Da rainews.it