Capri come difendersi dall’overtourism senza snaturarsi Confronto promosso da E-novation

Si è svolto a Capri un incontro promosso dalla Fondazione E-novation, nell’ambito del Global Summit sul turismo, ospitato quest’anno nella capitale italiana. L’evento ha riunito operatori turistici, amministratori locali e esperti del settore per discutere le sfide e le opportunità dell’industria turistica, con un focus sullo sviluppo economico e la programmazione territoriale in chiave euromediterranea. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo strategico del turismo per l’Italia, evidenziando come questo settore contribuisca al 13% del PIL nazionale e rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere cultura, valori e stile di vita italiani all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it