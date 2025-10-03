Moschee in stato di agitazione, Giovani musulmani mobilitati, manifestazioni e preghiere. I centri islamici italiani partecipano alla protesta per la «Flotilla», fermata da Israele in acque internazionali. Una adesione particolarmente sentita, per ragioni politico-religiose, le stesse che hanno indotto anche il presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane, Yassine Lafram, a salire su una delle imbarcazioni della missione, «Karma», partita dal porto di Augusta l'11 settembre. L'Ucoii parla di equipaggi presi «in ostaggio», riferisce di aver «perso ogni contatto con il suo presidente» e di temere «fortemente» per la sua «incolumità». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Capo islamico a bordo. "Moschee mobilitate". E i Giovani palestinesi ora soffiano sul fuoco