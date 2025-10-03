Capitano della Guardia di Finanza condannato per stalking | Presto andrai a lavorare da McDonald’s

Un capitano della Guardia di Finanza è stato condannato a un anno e sei mesi per stalking contro una marescialla capo della Dia, sua sottoposta in grado. La donna lo aveva denunciato dopo mesi di minacce di morte e molestie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Presto dovrai mandare il tuo curriculum al McDonald’s»: capitano della Finanza condannato per stalking - È una delle tante minacce paventate da Gabriele Fina, capitano della guardia della Finanza, 43 anni, a Lara (nome di fantasia), 39 anni, ... Scrive roma.corriere.it

Stalking all’Antimafia: condannato ufficiale della finanza a 1 anno e 6 mesi - Per la procura il finanziere ha molestato, ingiuriato e minacciato una collega: “se so che starai sola allora smetterò, ma se mai dovessi sapere che stai ... Secondo msn.com