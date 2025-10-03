Capelli in menopausa | ecco come gestire i cambiamenti
Si dice che i capelli cambino ogni 7 anni e potrebbe essere vero, perché 5-7 anni è la media del ciclo vitale del capello. C’è però un momento che è la vera svolta nella vita di una donna. Cambiano gli ormoni e si invecchia più velocemente, seppur con grazia. Ma non è solo una questione di pelle. Anche i capelli in menopausa vanno incontro a un cambiamento radicale. Ci sono donne che sono state geneticamente fortunate e sono un fenotipo dalla chioma lussureggiante. E poi ci sono quelle donne (la maggior parte) che passano periodi alterni tra momenti di insoddisfazione e altri in cui sono felici dei propri capelli. 🔗 Leggi su Amica.it
L’alopecia androgenetica femminile, comune dopo la menopausa, porta a una diffusa rarefazione dei capelli nella regione fronto-parietale del cuoio capelluto. Quali sono le cause? Vai su Facebook
