Caos nella difesa di Sempio | cosa ha detto l' avvocato Lovati

La difesa di Andrea Sempio nell'ultimo periodo sembra in grave difficoltà. Dopo la decisione di Luciano Garofano di rimettere l'incarico di consulente della difesa di Sempio, che aveva da diversi anni, per divergenze con la difesa dell'ingato sull'impronta 33, è stato nominato al suo posto l'ex poliziotto Armando Palmegiani. A sceglierlo pare sia stata Angela Taccia, uno dei legali di Sempio con Massimo Lovati, che non sarebbe stato coinvolto nella decisione. Le difficoltà dell'avvocato erano evidenti nelle scorse ore, quelle immediatamente successive alla nomina, davanti alle dichiarazioni rese alcuni mesi fa, a giugno, da Palmegiani su YouTube nel corso di un programma in cui parlava del caso in questione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caos nella difesa di Sempio: cosa ha detto l'avvocato Lovati

