Caos Ferrari incredibile quello che succede ai box | le immagini non lasciano dubbi

Un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta ha movimentato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. La Ferrari di Charles Leclerc, probabilmente per un errore di comunicazione con il muretto box, è finita addosso alla McLaren di Lando Norris proprio nel momento in cui entrambi stavano rientrando in pista. L’urto ha spinto Norris contro il muretto della pit lane, fortunatamente senza danni rilevanti alla monoposto, ma con grande sorpresa e un pizzico di incredulità da parte di team e tifosi. Un contatto che sorprende tutti. This doesn’t happen often! Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 #F1 #SingaporeGP pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

