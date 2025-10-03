Caos Ferrari incredibile quello che succede ai box | le immagini non lasciano dubbi
Un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta ha movimentato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. La Ferrari di Charles Leclerc, probabilmente per un errore di comunicazione con il muretto box, è finita addosso alla McLaren di Lando Norris proprio nel momento in cui entrambi stavano rientrando in pista. L’urto ha spinto Norris contro il muretto della pit lane, fortunatamente senza danni rilevanti alla monoposto, ma con grande sorpresa e un pizzico di incredulità da parte di team e tifosi. Un contatto che sorprende tutti. This doesn’t happen often! Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 #F1 #SingaporeGP pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: caos - ferrari
Formula 1: caos Red Bull, dubbi Verstappen e aggiornamenti Ferrari!
F1, caos a Zandvoort: Piastri trionfa, disastro Ferrari in un Gran Premio shock
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Verstappen in pole dopo il caos! Finalmente un buon Antonelli, Ferrari da incubo
Ferrari F1 2025, il grande bluff: aggiornamenti inutili, caos interno e Vasseur già a rischio - X Vai su X
Ferrari F1 2025, il grande bluff: aggiornamenti inutili, caos interno e Vasseur già a rischio - facebook.com Vai su Facebook
Lecornu è il nuovo premier in Francia: la nomina di Macron dopo la crisi di governo e le dimissioni di Bayrou - Il premier sfiduciato francese Francois Bayrou è arrivato all'Eliseo per presentare le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Riporta ilmattino.it
Francia, 200 arresti in diverse città: caos per mobilitazione «Blocchiamo tutto». A Parigi scontri e saccheggi, chiusa parte del Louvre - Chiuso a Parigi il Musée d'Orsay nonché una parte del Museo del Louvre nel quadro delle proteste del movimento 'Bloquons Tout' che vuole paralizzare la Francia. Scrive ilmessaggero.it