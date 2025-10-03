Caos a Bologna scontri in stazione | manganellate agli studenti in corteo per la Flotilla VIDEO

Bologna, scontri in Stazione Centrale: studenti pro Flotilla tentano l’ingresso, forze dell’ordine respingono con cariche. Tre tentativi di sfondamento bloccati. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

caos a bologna scontri in stazione manganellate agli studenti in corteo per la flotilla video

caos bologna scontri stazioneBologna nel caos, scontri alla stazione tra polizia e manifestanti pro-Pal. VIDEO - Tensione in stazione a Bologna: studenti in corteo per Palestina e Flotilla tentano l’ingresso, la polizia li respinge con manganellate. Si legge su affaritaliani.it

caos bologna scontri stazioneBologna, scontri in stazione: lacrimogeni contro corteo - Lacrimogeni sono partiti dal cordone di polizia davanti alla stazione di Bologna contro il corteo di Usb e collettivi partito da piazza Maggiore. tg24.sky.it scrive

