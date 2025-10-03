Canzi verso Sassuolo Juventus Women | Non esisteranno partite facili in questa stagione La profondità della nostra squadra è fondamentale ecco la lezione dalla Serie A Women’s Cup

Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato così alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni. Archiviata la Serie A Women’s Cup con il trofeo vinto, la Juventus Women è pronta a iniziare, da campionessa in carica, la Serie A Women 20252026. Si parte in trasferta contro il Sassuolo nel tardo pomeriggio di domani: fischio d’inizio alle 18:30. Il tecnico Massimiliano Canzi, nella consueta intervista di vigilia ai canali ufficiali bianconeri, ha presentato così l’esordio. LE LEZIONI DALLA SERIE A WOMEN’S CUP – « Come da programma la Serie A Women’s Cup ha dimostrato che tutte le partite sono complicatissime e lo saranno per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi verso Sassuolo Juventus Women: «Non esisteranno partite facili in questa stagione. La profondità della nostra squadra è fondamentale, ecco la lezione dalla Serie A Women’s Cup»

