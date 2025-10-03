Canto per Francesca al teatro della Posta Vecchia lo spettacolo dedicato alla magistrata Morvillo

Andrà in scena al teatro della Posta Vecchia ad Agrigento, sabato 4 ottobre alle ore 21, lo spettacolo “Canto per Francesca”, scritto da Cetta Brancato e dedicato a Francesca Morvillo, unica donna magistrato assassinata dalla mafia, uccisa insieme al marito Giovanni Falcone nella strage di Capaci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: canto - francesca

Miss Italia, finale in 7 sfide dal portamento al ballo, canto e recitazione. Francesca Pascale presidente di giuria

#TraLeTerzineDiDante #SalaLettura Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo!». Canto V - Inferno Auguste Rodin - Paolo e Francesca https://perilmondomondicchiando.blogspot.com/2015/11/p - X Vai su X

Un atto poetico e civile per ridare voce a una donna di giustizia: Francesca Morvillo. CANTO PER FRANCESCA 19 E 20 OTTOBRE ? Il Teatro delle Donne di Cetta Brancato scritto col patrocinio della Sezione Distrettuale di Palermo dell’ANM a cura di E - facebook.com Vai su Facebook

La storia di Francesca che non può andare a teatro a vedere gli Oblivion: non ci sono più posti per le persone in sedie a rotelle - Acquista un biglietto per assistere allo spettacolo degli Oblivion, ma una volta comunicato il posto in cui si siederà, la segreteria del teatro le fa sapere che la cosa non è possibile perché «sono ... Da corrierefiorentino.corriere.it

Rondinella e Cingotti per un «In...Canto» a Ischia - Francesca Rondinella e Giosi Cincotti con le coreografe e danzatrici Sabrina D'Aguanno e Sonia Di Gennaro in scena in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno venerdì 22 luglio alle 21. Lo riporta ilmattino.it