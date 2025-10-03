Canto per Francesca al teatro della Posta Vecchia lo spettacolo dedicato alla magistrata Morvillo

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrà in scena al teatro della Posta Vecchia ad Agrigento, sabato 4 ottobre alle ore 21, lo spettacoloCanto per Francesca”, scritto da Cetta Brancato e dedicato a Francesca Morvillo, unica donna magistrato assassinata dalla mafia, uccisa insieme al marito Giovanni Falcone nella strage di Capaci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

