Canone RAI ecco i termini per chiedere l’esenzione per tutto il 2026

Il ‘ canone RAI ’ è l’imposta sulla detenzione di un apparecchio per la ricezione del segnale televisivo; dal 2016 l’importo (90 euro l’anno) viene addebitato direttamente tramite la bolletta emessa dal fornitore dell’energia elettrica, suddivisa in quote mensili di pari importo. “ Il canone tv ” – spiega il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – “ è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione ”. In realtà, in alcuni casi, è possibile pagare il canone anche senza ricorrere all’addebito diretto da parte del proprio fornitore di energia elettrica. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

