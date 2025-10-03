Canoa slalom Klaudia Zwolinska concede il bis | la polacca è oro anche nel K1 ai Mondiali

La polacca Klaudia Zwolinska concede il bis nel giro di 24 ore ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom e, dopo aver conquistato il titolo iridato nella canadese nella giornata di ieri, oggi si mette al collo l’oro anche nel K1 femminile. A Sydney, in Australia, non c’erano azzurre tra le 30 semifinaliste che si sono date battaglia quest’oggi. Dalla semifinale, poi, le migliori 12 si sono giocate le medaglie: oro e titolo iridato per la polacca Klaudia Zwolinska, la quale completa il tracciato con un percorso netto in 100.32, riuscendo a spuntarla sulla britannica Kimberley Woods, la quale paga a caro prezzo un tocco di palina ed è d’argento con 2 penalità in 102. 🔗 Leggi su Oasport.it

