Si chiude senza medaglie per l’Italia anche la penultima giornata di gare dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso a Sydney, in Australia: nel K1 maschile Giovanni De Gennaro è 12° in finale, mentre si fermano in semifinale Xabier Ferrazzi, 14°, e Marcello Beda, 30°. Nella finale a 12 il migliore si conferma il transalpino Titouan Castryck, il quale dopo aver fatto segnare il miglior crono in semifinale, si ripete nell’ultimo atto, mettendosi al collo la medaglia d’oro con il tempo di 90.81. Distacchi importanti per tutti gli avversari, i quali, viceversa, sono tutti vicini tra loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Canoa slalom, Giovanni De Gennaro 12° nel K1 ai Mondiali. Oro al transalpino Titouan Castryck