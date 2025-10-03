Cannavaro torna in panchina | sarà il nuovo allenatore della nazionale dell’Uzbekistan

Fabio Cannavaro è pronto a una nuova sfida internazionale. Dopo la breve e deludente esperienza alla Dinamo Zagabria, l’ex capitano della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 è stato scelto come nuovo commissario tecnico dellUzbekistan, nazionale che ha centrato per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Cannavaro, esonerato dopo appena tre mesi in Croazia, ha trovato subito l’occasione per rilanciarsi sul palcoscenico più prestigioso. Per lui sarà la seconda esperienza da CT, dopo il breve incarico da tecnico ad interim della Cina in seguito alle dimissioni di Marcello Lippi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

