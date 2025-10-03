Cannavaro al Mondiale 2026 con l’Uzbekistan chissà che non sia la vetrina per rimettersi in mostra Il Giornale

Manca solo l’annuncio ufficiale di Fabio Cannavaro come nuovo ct dell’Uzbekistan, che è già qualificata al Mondiale 2026. Lì l’ex capitano della Nazionale italiana potrebbe ritrovare il suo vecchio compagno di squadra, Rino Gattuso, che però, con ogni probabilità, dovrà passare dai playoff con gli Azzurri. Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan. Scrive Nicolò Schira su Il Giornale: Il destino di due dei Campioni del Mondo 2006 più amati rischia di essere diametralmente opposto. Da un lato c’è Fabio Cannavaro per il quale è già pronto l’accesso al Mondiale 2026, dall’altro Rino Gattuso che il pass per la Coppa del Mondo – salvo clamorosi colpi di scena – dovrà conquistarselo e sudarselo ai playoff, visto che ormai la Norvegia sembra a un passo dal chiudere al primo posto il girone di qualificazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

