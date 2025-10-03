Cannavaro al Mondiale 2026 con l’Uzbekistan chissà che non sia la vetrina per rimettersi in mostra Il Giornale
Manca solo l’annuncio ufficiale di Fabio Cannavaro come nuovo ct dell’Uzbekistan, che è già qualificata al Mondiale 2026. Lì l’ex capitano della Nazionale italiana potrebbe ritrovare il suo vecchio compagno di squadra, Rino Gattuso, che però, con ogni probabilità, dovrà passare dai playoff con gli Azzurri. Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan. Scrive Nicolò Schira su Il Giornale: Il destino di due dei Campioni del Mondo 2006 più amati rischia di essere diametralmente opposto. Da un lato c’è Fabio Cannavaro per il quale è già pronto l’accesso al Mondiale 2026, dall’altro Rino Gattuso che il pass per la Coppa del Mondo – salvo clamorosi colpi di scena – dovrà conquistarselo e sudarselo ai playoff, visto che ormai la Norvegia sembra a un passo dal chiudere al primo posto il girone di qualificazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: cannavaro - mondiale
Chiellini a tutto campo: "Maldini Baresi Cannavaro meglio della BBC. Sogno finale mondiale contro Ancelotti"
Cannavaro allenerà una nazionale al Mondiale 2026! Manca solo l’ufficialità: ecco quale squadra allenerà l’ex Juve
#Cannavaro allenerà una nazionale al Mondiale 2026 Tutti i dettagli sull'ex #Juve - X Vai su X
Signore e signori, alziamoci in piedi…perché oggi festeggiamo Fabio Cannavaro! Il capitano. Il muro. L’uomo che nel Mondiale 2006 faceva sembrare piccoli anche i giganti Tedeschi. La sua carriera è un romanzo da leggere tutto d’un fiato. Dai suoi inizi al Vai su Facebook
Fabio Cannavaro pronto a diventare nuovo CT dell’Uzbekistan - Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, Fabio Cannavaro ha raggiunto un accordo verbale con la Federazione uzbeka per diventare ... Segnala stadiosport.it
Cannavaro ai Mondiali? Scelta esotica per l'ex azzurro: è vicino a una nazionale asiatica - Secondo quanto riporta Sky Sports il capitano della nazionale italiana campione del mondo 2006 sarebbe vicno all'accordo con ... Da tuttonapoli.net