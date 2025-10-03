Campionato italiano balestra affermazione della cagliese Maddalena Camilloni fa la storia | prima donna a vincere il tricolore

Si è svolto il XXI campionato italiano di balestra manesca Litab. A trionfare è stata la cagliese Maddalena Camilloni, appartenente alla Compagnia dei Balestrieri dell’Oca di Cagli. Ha scritto la storia di questa disciplina, poiché si tratta della prima donna in assoluto a diventare campionessa italiana nel tiro alla balestra manesca. "Sono molto felice – afferma Maddalena –. Ringrazio la mia famiglia che condivide con me questa passione, tutta la meravigliosa compagnia dei Balestrieri di Cagli, l’associazione Giochi Storici e tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto". Un appuntamento, quello di Mondaino, imperdibile per gli appassionati di rievocazioni storiche, tradizione e sport antichi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

