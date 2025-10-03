Campionati Europei di ciclismo 2025 | Eleonora Ciabocco vince l’argento nella categoria femminile Under 23
Eleonora Ciabocco riscatta la delusione per il quarto posto ottenuto ai Mondiali, conquistando l’argento nella prova femminile Under 23 dietro alla spagnola Paula Blasi Cairol. CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO 2025: ARGENTO PER LA CIABOCCO NELLA CATEGORIA UNDER 23 La prova è stata caratterizzata da scatti e controscatti nei primi trenta chilometri sino a quando, lungo i primi strappi, sono uscite dal gruppo la francese Solene Muller e la tedesca Linda Riedmann. Lungo la salita di Saint Romain de Lerps la tedesca è rimasta al comando guadagnando due minuti di vantaggio sul plotone controllato da Belgio e Olanda. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
