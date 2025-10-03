Campionati Europei ciclismo 2025 | l’Italia è argento nella staffetta mista a cronometro
Terza medaglia d’argento ai C ampionati Europei ciclismo 2025 per l’Italia nella staffetta mista. Filippo Ganna, Marco Frigo, Lorenzo Millesi, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federico Venturelli hanno concluso la cronometro mista alle spalle della Francia, ma davanti alla Svizzera. CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO 2025: L’ITALIA CONQUISTA l’ARGENTO NELLA STAFFETTA MISTA Partenza sprint da parte dell’Italia che, grazie al contributo di Filippo Ganna, Marco Frigo e Lorenzo Millesi, è passata in testa al primo intermedio con dieci secondi di vantaggio sulla Francia e ventuno sul Lussemburgo. Il distacco e’ poi aumentato con il passare dei chilometri permettendo agli azzurri di transitare a metà gara con ventitrè secondi di vantaggio sui transalpini e quarantuno sulla Svizzera. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
