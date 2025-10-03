Campania SMI non firma l’AIR dei medici di famiglia | Nessun incremento economico
Il sindacato critica l’Accordo Integrativo Regionale: più burocrazia e zero risorse per la medicina territoriale. NAPOLI – “Non abbiamo firmato l’ Accordo Integrativo Regionale (AIR) Campania dei Medici di Medicina Generale in quanto non prevede nessun incremento economico, ma solo carichi lavorativi per i medici di medicina generale”, così Giovanni Senese, Segretario Regionale Campania dello SMI in una nota inviata ai media. “Le indennità per la partecipazione dei medici alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT ) previste nell’AIR del 2020 di sei euro per paziente sono le stesse di oggi e riproposte a distanza di ben cinque anni”, ha continuato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
