Campania meno residenti ma più occupati | cala il tempo indeterminato
La Campania continua a perdere residenti, con un calo compensato solo in parte dai flussi migratori, ma il mercato del lavoro mostra segnali misti. Nel 2024 il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo: 674.652 nuovi contratti contro 635.200 cessazioni. I dati emergono dal Rendiconto sociale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
