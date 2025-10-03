Campania la Regione riconosce la fibromialgia come malattia cronica e invalidante

Comunicato Stampa Determinante l'impegno del Consigliere Gino Abbate per l'approvazione del Testo Unificato a tutela dei pazienti Con voto unanime, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Testo Unificato sul "Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica e invalidante e

