Campania Approvata legge su comunicazione medico paziente per sanitari voluta da Porcelli

Teleclubitalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formare i professionisti sanitari su comunicazione tra medico e paziente. Da ieri la Campania ha una legge che prevede l’introduzione di di percorsi di formazione specifica per i professionisti sanitari su tecniche comunicative e relazionali. La legge è stata voluta dal consigliere regionale Giovanni Porcelli e ieri è stata approvata in Consiglio. Un modo per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

campania approvata legge su comunicazione medico paziente per sanitari voluta da porcelli

© Teleclubitalia.it - Campania. Approvata legge su comunicazione medico paziente per sanitari voluta da Porcelli

In questa notizia si parla di: campania - approvata

M5S Campania, "Gaza, approvata nostra mozione"

M5S Campania: “Gaza, approvata nostra mozione. Riconoscimento Palestina e stop ai rapporti con Netanyahu”

Campania, approvata mozione per sospendere rapporti con Israele, Cammarano (M5S): "Invitiamo governo Meloni a fare lo stesso, stop a genocidio a Gaza"

campania approvata legge comunicazionePro Loco Campania: approvata la legge che le valorizza - Ora meno burocrazia e più opportunità” È stata approvata ieri pomeriggio ... Segnala zon.it

Campania, una nuova legge sulle pro loco: «si rafforza e semplifica il loro ruolo» - Una importante novità per queste associazioni che restano un pilastro del turismo e delle economie di prossimità ... Da infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Approvata Legge Comunicazione