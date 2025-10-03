Campagne allagate l’acqua entra nelle case | notte da incubo per una decina di famiglie
SAN VITO DEI NORMANNI - Anche a San Vito dei Normanni ha provocato grossi disagi il nubifragio che ieri sera ha si è abbattuto diverse zone della provincia di Brindisi.Molto critica, in particolare, la situazione in contrada Bettantonio. Si tratta di una zona ai margini del centro abitato, non. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
