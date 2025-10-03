CamminaNatura 2025 7a edizione delle Giornate Nazionali Guide Ambientali Escursionistiche

Arriva una nuova edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia e anche in provincia di Roma e nel LazioL'iniziativa è promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua. 🔗 Leggi su Romatoday.it