Camilla Ferraio e l’odio online | Io vittima di minacce di morte ho temuto per me e la mia famiglia

Milano – “ Ho avuto tanta paura per me e per la mia famiglia. Io voglio giustizia. Chiunque scelga di insultare gratuitamente gli altri on line non deve averla vinta”. Camilla Ferrario, ventottenne, laureata in Filosofia al San Raffaele e creatrice di contenuti sui social (ha oltre 19mila follower su Instagram), è stata vittima di un’ondata di messaggi con minacce di morte e insulti da parte di sconosciuti lo scorso giugno. Un caso-fotocopia a quello di Cristina Irrera, la ventiseienne sommersa da oltre 100mila messaggi d’odio su Instagram e TikTok. Non solo minacce di morte estese pure al suo cane ma anche la diffusione del suo indirizzo di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

