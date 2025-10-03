Cambio improvviso su Canale 5 | La Notte nel Cuore deve cedere il posto

Il palinsesto serale riserva scossoni inattesi e stavolta è la soap turca La notte nel cuore a essere nel mirino. Dopo aver conquistato gradualmente spazio nelle fasce serali, da ottobre la serie subirà un cambio di collocazione: tornerà infatti a essere trasmessa solo la domenica sera, eliminando l’appuntamento bis del martedì. Questa decisione rappresenta una strategia piuttosto netta di riassetto dell’offerta televisiva. Il motivo di questo ridisegno risiede nel tentativo di concentrare l’attenzione del pubblico in un’unica serata forte. Mediaset punta a rilanciare la competizione domenicale contro le fiction Rai, affidando a “La notte nel cuore” il compito di traino unico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cambio - improvviso

Garlasco, il consulente Palmegiani e l’improvviso cambio di idee su Dna e impronta 33: «Ho detto il contrario? Non ricordo»

Molte persone ADHD raccontano di sentirsi “confuse” davanti ai piccoli imprevisti della quotidianità: un documento da compilare, una scadenza che incombe, un cambio di programma improvviso. Eppure, quando la situazione diventa davvero critica, succede - facebook.com Vai su Facebook

#VersoIlCambiamento Il cambiamento arriverà improvviso, proprio quando il potere s’illuderà di avere vinto. #GiordanoBruno #SalaLettura - X Vai su X

Sal Da Vinci, il concerto non va in onda stasera: Mediaset cambia programmazione - Il concerto di Sal Da Vinci previsto su Canale 5 il 25 settembre non andrà in onda e viene rimandato, così la rete ha deciso di sostituirlo con una lunga serata dedicata a La Notte nel Cuore ... Da dilei.it

Beautiful, cambio programmazione Canale 5 domenica 28 settembre/ Ecco perché la soap non va in onda - Cambio di programmazione su Canale 5 nella giornata di oggi domenica 28 settembre: Beautiful non va in onda, ecco perché e quando torna ... Si legge su ilsussidiario.net