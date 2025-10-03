Cambio dell’ora come prepararti in anticipo all’ora solare ed evitare contraccolpi su sonno e umore

Quotidiano.net | 3 ott 2025

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle ore 3.00, le lancette torneranno indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Il passaggio porterà più luce al mattino, con l’alba che arriverà prima, ma al tempo stesso anticiperà il tramonto: già alla fine di ottobre in molte città italiane il buio calerà poco dopo le 17. È un cambiamento che ci accompagna ogni anno verso l’inverno e che, seppur abituale, non sempre viene accolto senza conseguenze dal nostro organismo. L'ora legale 2025 porterà un risparmio di 100 milioni di euro e ridurrà le emissioni di CO2 di 160 mila tonnellate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

