Cambio dell’ora come prepararti in anticipo all’ora solare ed evitare contraccolpi su sonno e umore

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle ore 3.00, le lancette torneranno indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Il passaggio porterà più luce al mattino, con l’alba che arriverà prima, ma al tempo stesso anticiperà il tramonto: già alla fine di ottobre in molte città italiane il buio calerà poco dopo le 17. È un cambiamento che ci accompagna ogni anno verso l’inverno e che, seppur abituale, non sempre viene accolto senza conseguenze dal nostro organismo. L'ora legale 2025 porterà un risparmio di 100 milioni di euro e ridurrà le emissioni di CO2 di 160 mila tonnellate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cambio dell’ora, come prepararti in anticipo all’ora solare ed evitare contraccolpi su sonno e umore

In questa notizia si parla di: cambio - prepararti

Con l’autunno alle porte, è il momento giusto per rafforzare le difese! Il cambio di stagione, il rientro alla routine e i primi sbalzi di temperatura possono mettere a dura prova il sistema immunitario. Ecco qualche buona abitudine per prepararti al meglio: - facebook.com Vai su Facebook

Preparati al cambio gomme con questa soluzione salvaspazio da meno di 19 euro https://ift.tt/fUKJriA - X Vai su X

Cambio dell’ora, come prepararti in anticipo all’ora solare ed evitare contraccolpi su sonno e umore - Ora solare 2025: consigli e strategie per affrontare il ritorno all’orario invernale tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. Riporta quotidiano.net