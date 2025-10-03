Camarda prima chiamata in Under 21 | il ct Baldini lo aspetta in azzurro
LECCE - Per Francesco Camarda è arrivata la prima convocazione nella Nazionale Under 21: l’attaccante è stato chiamato dal commissario tecnico Silvio Baldini per le partite contro la Svezia (il 10 ottobre) e l’Armenia (il 14), entrambe valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.Il giovane. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
