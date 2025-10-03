Camarda prima chiamata in Under 21 | il ct Baldini lo aspetta in azzurro

Lecceprima.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Per Francesco Camarda è arrivata la prima convocazione nella Nazionale Under 21: l’attaccante è stato chiamato dal commissario tecnico Silvio Baldini per le partite contro la Svezia (il 10 ottobre) e l’Armenia (il 14), entrambe valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.Il giovane. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camarda - prima

Undici gol nella prima amichevole estiva per il Lecce: Camarda subito in evidenza

Lecce, battuto lo Spezia: a segno Krstovic e prima rete in giallorosso per Camarda

Camarda torna a casa da ‘nemico’: sarà la sua prima partita a San Siro da avversario

Camarda, altra chiamata dall’U21 di Baldini - azzurro per le sfide contro Svezia e Armenia dopo il precedente forfait per infortunio. Secondo leccezionale.it

Camarda pronto all’esordio: convocato dall’Under 21 - Un trauma cranico lo aveva costretto al forfait a settembre, ma stavolta Francesco Camarda vuole esserci. Come scrive calciolecce.it

Cerca Video su questo argomento: Camarda Prima Chiamata Under