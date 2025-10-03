Calvi si illumina per l’ultima di ‘Raggio di Luna’ | piazza gremita per un finale straordinario

Tempo di lettura: 3 minuti Calvi ha salutato l’estate con un gran finale straordinario. Le ultime due serate della rassegna “Sere d’e.state a Calvi – Raggio di Luna 2025” hanno trasformato la cittadina del Medio Calore in un palcoscenico a cielo aperto, capace di accogliere migliaia di persone in un abbraccio di emozioni. Oltre tremila spettatori hanno affollato Piazza Roma per lo spettacolo “Viva la Vita”, condotto con brio da Gigi & Ross e arricchito dalla travolgente energia di Naomi Buonomo. Un evento interamente dal vivo che ha visto alternarsi grandi artisti: Iva Zanicchi, accolta con un’ovazione, ha regalato al pubblico un mix di ironia, barzellette e i brani più celebri del suo repertorio, emozionando e divertendo; Gabriele Esposito, giovane cantautore napoletano, ha conquistato tutti con la sua voce intensa e le sue canzoni originali; Naomi Buonomo, oltre a condurre, ha coinvolto il pubblico con canti e balli tra la gente; Enzo Gragnaniello, icona della musica napoletana, ha commosso con le sue note autentiche e intrise di passione; Biagio Izzo, in chiusura, ha scatenato un’onda di risate, trasformando Piazza Roma in un teatro di pura comicità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

