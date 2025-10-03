Calvi Risorta sorpresa con la collana rubata nascosta negli slip | arrestata dopo un incontro segreto

A Calvi Risorta una 40enne è stata arrestata dai Carabinieri per furto aggravato: sottratta con destrezza una collana d’oro a un uomo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Calvi Risorta, sorpresa con la collana rubata nascosta negli slip: arrestata dopo un incontro segreto

Si apparta con un uomo e gli ruba collana d’oro: arrestata 40enne nel Casertano - Un incontro privato si è trasformato in un intervento dei carabinieri della stazione di Calvi Risorta, che nel pomeriggio di ieri, 2 ottobre, hanno arrestato ... Segnala pupia.tv