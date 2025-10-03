Calhanoglu Inter il merito del recupero è tutto di Chivu | come ha cambiato le prospettive

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Tra i meriti più evidenti della gestione di Cristian Chivu all’ Inter c’è il recupero di Hakan Calhanoglu, protagonista di una vera rinascita dopo un’estate turbolenta. Il centrocampista turco, classe 1994, sembrava ai margini del progetto a causa di una rottura con parte dello spogliatoio, che lo aveva isolato in un momento delicato. In molti lo davano lontano da Milano, ma l’arrivo del tecnico rumeno ha cambiato le prospettive. Secondo La Gazzetta dello Sport, Chivu ha avuto il merito di lavorare non solo sull’aspetto tattico ma anche sulla gestione umana, riportando Calhanoglu al centro del progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il merito del recupero è tutto di Chivu: come ha cambiato le prospettive

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter

Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”

Calhanoglu è a Istanbul: giornata importante. Mercoledì il faccia a faccia con l’Inter

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo

#Calhanoglu-#Inter, la scintilla si è riaccesa. E #Chivu gongola - X Vai su X

Passione Inter. . Calhanoglu zoppicante all'uscita da San Siro dopo la botta al ginocchio del secondo tempo - facebook.com Vai su Facebook

Inter, è tornato il Calhanoglu versione seconda stella: cronologia di un recupero inatteso - Il centrocampista turco si è ripreso l’Inter dopo le tante polemiche estive che sembravano averlo definitivamente allontanato dai colori nerazzurri. Lo riporta msn.com

I ribelli dell’Inter possono restare, prove di pace con Çalhanoglu e Frattesi - Sia Çalhanoglu sia Frattesi sono stati rimpatriati anzitempo dagli Stati Uniti all’Italia, lasciando il Mondiale per club, «per curarsi, e per far tacere voci che non facevano bene né a loro, né al ... repubblica.it scrive