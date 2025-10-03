Calendario A1 volley femminile 2025-2026 | tutte le date della regular season e dei playoff

Lunedì 6 ottobre incomincerà la Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Le quattordici squadre partecipanti daranno vita alla regular season, che si concluderà sabato 21 febbraio dopo ventisei intense giornate. Al termine della stagione regolare, le prime otto classificate accederanno direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto, mentre le ultime due classificate retrocederanno in Serie A2. Conegliano si presenterà ai nastri di partenza per difendere lo scudetti. Le Campionesse d’Italia, guidate da coach Daniele Santarelli, se la dovranno vedere ancora una volta con Milano (rivista per buona parte, ma sono rimaste Paola Egonu e Anna Danesi) e con Scandicci (sempre trainata da Ekaterina Antropova), senza sottovalutare la voglia di rivalsa di una pimpante Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it

