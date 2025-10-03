Calendario A1 basket femminile 2025-2026 | tutte le date della regular season e dei playoff
Ritorna la Serie A1 femminile, che avrà un calendario sostanzialmente rivoluzionato da due fattori. Il primo è il pre-Mondiale che l’Italia giocherà a marzo (con regular season che proprio per questo finirà prima dello stesso), il secondo è quel che accade oltreoceano con le necessità portate in essere dalla stagione WNBA. Quali le favorite? Schio e Venezia sopra tutte, e questo non è chiaramente in discussione. Per quel che riguarda, invece, la lotta per le altre posizioni ci sarà parecchio da discutere tra il mantenimento della situazione corrente per Geas e Campobasso e gli assalti di San Martino di Lupari e Derthona Basket, che stavolta può davvero avere di fronte il pubblico del nuovo palasport cittadino a Tortona. 🔗 Leggi su Oasport.it
