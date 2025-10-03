Caldo record a Shangai | Atmane costretto al ritiro al primo turno del Masters 1000 Il tennista | Non riuscivo a respirare
Ritiro obbligato per il tennista Terence Atmane al primo turno del Masters 1000. Il motivo? Le temperature record di Shangai: oltre 30 gradi e tassi di umidità all’85%. Il tennista, che aveva perso contro Jannik Sinner negli ottavi dell’ Atp di Pechino a fine settembre, ha dovuto abbandonare il match contro l’argentino Camillo Ugo Carabelli dopo un colpo di calore. “Mi sentivo soffocare e non riuscivo a parlare”, ha detto Atmane. Sul punteggio di 4-4 nel primo set, Atmane si è seduto in panchina: “Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
