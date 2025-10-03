Caldirola l’ex Inter riparte dalla Serie D | rinforzo di spessore per la Caratese di Criscitiello! Con lui un altro ex nerazzurro

Inter News 24 . Il comunicato. La Folgore Caratese, club brianzolo presieduto da Michele Criscitiello, ha avviato un nuovo capitolo ambizioso, mirando alla promozione tra i professionisti. Attualmente in testa alla classifica del girone B di Serie D con 13 punti, la squadra di Nicola Belmonte, ex attaccante di Bari, Siena, Udinese, Catania e Perugia, ha appena aggiunto due nuovi rinforzi di esperienza. Luca Tremolada, trequartista classe 1991, e Luca Caldirola, difensore anch’egli del 1991, sono i due nuovi innesti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caldirola, l’ex Inter riparte dalla Serie D: rinforzo di spessore per la Caratese di Criscitiello! Con lui un altro ex nerazzurro

In questa notizia si parla di: caldirola - inter

#Conceicao sta meglio, con l'#Inter non è stato forzato il suo rientro perchè lì davanti siamo coperti. Il ragazzo è speranzoso di strappare la convocazione per domani contro il #BVB. #RomeoAgresti su #Youtube - facebook.com Vai su Facebook

intermerda - X Vai su X

Juve-Inter, riparte la festa - Le prime due giornate sono filate via tra tanti dubbi e poche certezze: Inter e Milan che ne vincono una su due, il Napoli che si prende i tre punti ... Si legge su ilmessaggero.it

Inter, idea Caldirola se parte Juan Jesus - Con l'arrivo della nuova proprietà cinese del Suning Group i tifosi dell'Inter hanno cominciato a sognare delle grandi manovre sul mercato in vista della prossima stagione. Secondo calciomercato.com