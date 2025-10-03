. Il giornalista dice la sua sui rossoneri Un Milan primo in classifica, vincente e convincente, ma con un grande equivoco da risolvere. È questa la tesi, forte e provocatoria, del giornalista Paolo Ziliani, che dal suo profilo “X” (ex Twitter) ha lanciato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, la provocazione: «Scudetto se a gennaio vendi Leao e compri loro due»