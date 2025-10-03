Calciomercato Milan la provocazione | Scudetto se a gennaio vendi Leao e compri loro due
. Il giornalista dice la sua sui rossoneri Un Milan primo in classifica, vincente e convincente, ma con un grande equivoco da risolvere. È questa la tesi, forte e provocatoria, del giornalista Paolo Ziliani, che dal suo profilo “X” (ex Twitter) ha lanciato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Calciomercato, chiusura col botto: tre colpi da scudetto messi a segno da Inter, Juve e Milan. Donnarumma al City - Tre operazioni last minute precedute da una “bomba”: Gigio Donnarumma al Manchester ... Segnala blitzquotidiano.it
Milan, colpo scudetto: arriva un Top bianconero per oltre 15 milioni - Individuato un possibile colpo a tinte bianconere per la difesa Il Milan sta iniziando a macinare i primi km della propria maratona. Lo riporta diregiovani.it