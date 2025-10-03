Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante a lungo accostato: ci sono aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Un nuovo nome per l’attacco della Juventus, un’opportunità che arriva dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk, i bianconeri sarebbero emersi come i grandi favoriti nella corsa a Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 in forza al Manchester United. La situazione del giocatore a Old Trafford si è fatta complicata. I Red Devils sarebbero intenzionati a cederlo, anche per fare spazio a un nuovo rinforzo in attacco, e la Serie A è una destinazione molto probabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante a lungo accostato ai bianconeri? La bomba dall’Inghilterra fa scatenare i tifosi: il club è in pole position per… Ultime