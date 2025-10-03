Calciomercato Inter l’infortunio di Thuram mette alla prova le scelte prese in estate | dallo stop ai dialoghi per Hojlund a…

Internews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’infortunio di Thuram mette alla prova le scelte prese in estate: dallo stop ai dialoghi per Hojlund a. La situazione. L’infortunio di Marcus Thuram, che lo terrà fuori per alcune settimane, offre una grande opportunità a Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, due attaccanti dell’ Inter che scalpitano per un posto da titolare. In particolare, Bonny, che finora non è mai partito dall’inizio, ha l’occasione di dimostrare il suo valore, mentre Esposito, che ha già avuto spazio in stagione, ha l’opportunità di confermare il suo ruolo nel reparto offensivo. Le scelte del mercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter l8217infortunio di thuram mette alla prova le scelte prese in estate dallo stop ai dialoghi per hojlund a8230

© Internews24.com - Calciomercato Inter, l’infortunio di Thuram mette alla prova le scelte prese in estate: dallo stop ai dialoghi per Hojlund a…

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

calciomercato inter l8217infortunio thuramInter, Chivu: "Thuram non è gravissimo, ho già deciso chi gioca al suo posto" - Sono contento per questo perché io parto dal fatto di non subire gol, di ... Si legge su msn.com

calciomercato inter l8217infortunio thuramInter, risentimento al bicipite femorale per Thuram: il comunicato e i tempi di recupero - Il francese è uscito nel secondo tempo della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga: per lui risentimento muscolare. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter L8217infortunio Thuram