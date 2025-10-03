Calciomercato Inter il futuro di Sommer è un rebus | la società dovrà fare delle valutazioni

L’eventuale permanenza o meno di Yann Sommer all’ Inter è uno degli argomenti più caldi in ottica mercato in casa nerazzurra. Il futuro dell’esperto portiere svizzero è sempre più un rebus. In questo inizio di stagione l’ex Bayern Monaco non ha certamente iniziato nel migliore dei modi. La prestazione nel derby L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Calciomercato Inter, Ausilio pensa al dopo Sommer: nel mirino tre portieri della Serie A - Yann Sommer può dire addio all'Inter: l'Inter pensa a tre profili della Sere A per sostituire il portiere svizzero.

Calciomercato Inter, nuovo nome per la porta: l'erede di Sommer arriva dalla Premier League - La nuova idea della dirigenza riguarda un calciatore di Premier League.

