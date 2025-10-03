Calciomercato Inter che fine ha fatto Andy Diouf?
È stato il colpo più oneroso del calciomercato estivo dell’ Inter, ma Andy Diouf ha racimolato finora la miseria di undici minuti sul rettangolo verde. Alla prima contro il Torino, a risultato (5-0 il finale) ampiamente acquisito. Tolto Tomas Palacios – non avendo trovato la giusta sistemazione il giovane argentino è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
