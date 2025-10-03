Calcio Uisp Computer Gross e Real Isola la prima sfida Domani si giocano due big-match

Il gustoso anticipo di stasera al Biagioli di Santa Maria tra Computer Gross e Real Isola apre la seconda giornata del campionato Uisp Empoli-Valdelsa di Serie A1. Domani gli altri due big-match Vitolini-Casa Culturale e Ferruzza-Scalese. In campo anche la Coppa Uisp, che chiude la prima fase. Il programma completo. Serie A1 – Stasera: Computer Gross-Real Isola (21, Santa Maria). Domani: Fibbiana-Limitese (14, Turbone); Vitolini-Casa Culturale (14.30, Vitolini); Gavena-Martignana (15, Gavena); Usap-Massarella (15, Staggia); Ferruzza-Scalese (15, Massarella). Lunedì: Rosselli-Unione Valdelsa (21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio uisp computer gross e real isola la prima sfida domani si giocano due big match

