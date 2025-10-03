Calcio serie C Perugia in apprensione per Megelaitis Situazione difesa sempre più precaria

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che la situazione per quanto concerne il reparto difensivo non fosse esattamente rosea lo si sapeva da settimane (probabilmente qualcosa in più), ma nelle ultime ore si è intuito che potrebbe divenire ancora più precaria.I pochi spettatori presenti al “Degli Ornari” avranno notato che in diversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio. Bonseri carica la Leon: "Pronti per la Serie D»

Calcio serie D. Un altro attaccante per l’Us Poggibonsi. Loris Skerma è pronto al debutto

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia non brilla ma riesce a battere 4-1 in amichevole la Pontevecchio - Biancorossi che, complici anche i molteplici cambi di formazione, faticano nel primo tempo, terminato 1- Scrive perugiatoday.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia si prepara per Carpi con un uomo in più: Bartolomei - Deciso ufficialmente il reintegro del centrocampista pisano, presente alla ripresa. Secondo perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia