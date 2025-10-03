Calcio serie C Perugia in apprensione per Megelaitis Situazione difesa sempre più precaria
Che la situazione per quanto concerne il reparto difensivo non fosse esattamente rosea lo si sapeva da settimane (probabilmente qualcosa in più), ma nelle ultime ore si è intuito che potrebbe divenire ancora più precaria.I pochi spettatori presenti al “Degli Ornari” avranno notato che in diversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio. Bonseri carica la Leon: "Pronti per la Serie D»
Calcio serie D. Un altro attaccante per l’Us Poggibonsi. Loris Skerma è pronto al debutto
Komen Italia e Lega Calcio Serie A uniscono le forze per la Prevenzione. @komenitalia - X Vai su X
veratv.it/tg/id-46324/calcio-serie-c---samb-verso-sassari-con-225-tifosi-rossoblu - facebook.com Vai su Facebook
Calcio serie C, il Perugia non brilla ma riesce a battere 4-1 in amichevole la Pontevecchio - Biancorossi che, complici anche i molteplici cambi di formazione, faticano nel primo tempo, terminato 1- Scrive perugiatoday.it
Calcio serie C, il Perugia si prepara per Carpi con un uomo in più: Bartolomei - Deciso ufficialmente il reintegro del centrocampista pisano, presente alla ripresa. Secondo perugiatoday.it