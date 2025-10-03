Calcio serie C Gubbio sotto i riflettori con il Pontedera Tutti i numeri della sfida di domenica sera
Mancano ancora alcuni giorni all’ottava partita di campionato che si disputerà domenica alle 20:30, quando il Gubbio ospiterà il Pontedera al "Barbetti". Mentre la squadra sul campo si prepara al meglio per la sfida, qualche statistica e curiosità possono aiutare gli appassionati ad avvicinarsi alla gara. Sono diciassette i precedenti in totale tra Gubbio e Pontedera, nove le partite giocate in terra umbra. In questi nove confronti i rossoblù hanno conquistato la vittoria per tre volte, due volte sono stati invece i granata a uscire corsari dal "Barbetti" e in quattro occasioni le due squadre si sono spartite la posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio. Bonseri carica la Leon: "Pronti per la Serie D»
Calcio serie D. Un altro attaccante per l’Us Poggibonsi. Loris Skerma è pronto al debutto
veratv.it/tg/id-46324/calcio-serie-c---samb-verso-sassari-con-225-tifosi-rossoblu Vai su Facebook
Calcio Serie B: Palermo-Venezia 0-0. Finisce senza vincitori la sfida del Barbera. Un punto che fa scivolare i rosanero dalla prima posizione e che invece consolida i lagunari in zona playoff. - X Vai su X
Calcio, Serie C: il Bra cade a Gubbio. Nisticò: "Servono gli attributi" - I padroni di casa si impongono di misura grazie alla rete di Di Bitonto, i giallorossi ancora alla ricerca della prima vittoria ... cuneodice.it scrive
Serie C. Gubbio, oggi col Bra inizia il tour de force: "Dobbiamo puntare al primo successo in casa» - Poi analizza il periodo che attende la sua squadra con tre match in una settimana, ma rimanendo ben ancorato alla realtà. Secondo msn.com