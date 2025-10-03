Mancano ancora alcuni giorni all’ottava partita di campionato che si disputerà domenica alle 20:30, quando il Gubbio ospiterà il Pontedera al "Barbetti". Mentre la squadra sul campo si prepara al meglio per la sfida, qualche statistica e curiosità possono aiutare gli appassionati ad avvicinarsi alla gara. Sono diciassette i precedenti in totale tra Gubbio e Pontedera, nove le partite giocate in terra umbra. In questi nove confronti i rossoblù hanno conquistato la vittoria per tre volte, due volte sono stati invece i granata a uscire corsari dal "Barbetti" e in quattro occasioni le due squadre si sono spartite la posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio sotto i riflettori con il Pontedera. Tutti i numeri della sfida di domenica sera