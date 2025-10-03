Calcio | Sassuolo di misura a Verona nell’anticipo di Serie A
Nell’anticipo del venerdì della 6a giornata di Serie A 2025-2026, il Sassuolo si impone in trasferta contro il Verona allo stadio Bentegodi. 0-1 il punteggio finale con gol di Pinamonti al 71° minuto, fatto che consente ai neroverdi di stabilirsi temporaneamente nel gruppo della quinta-ottava posizione, in attesa delle nuove evoluzioni della classifica. I veronesi restano invece a quota 3, ancora senza vittorie. Si comincia con il Sassuolo che opta per un 4-3-3 contrapposto al 3-5-2 del Verona. Neroverdi senza Berardi, padroni di casa che recuperano Gagliardini. Le prime occasioni arrivano attorno al quarto d’ora, una per parte: Sassuolo pericoloso con Volpato respinto da Nelsson con il corpo, Verona con Serdar dalla distanza, e qui Muric devia. 🔗 Leggi su Oasport.it
