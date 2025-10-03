Calcio | le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C per le squadre toscane umbre e lo Spezia
Firenze, 3 ottobre 2025 – Nuova giornata di sfide intende e interessanti nei campionati dalla Serie A alla Serie C e come sempre punteremo l’attenzione in particolare sulle squadre dei “nostri” territori, ovvero quelle toscane, umbre e lo Spezia. IL PROGRAMMA Serie A Bologna- Pisa (domenica 5 ottobre, ore 15) Fiorentina -Roma (domenica 5 ottobre, ore 15) Serie B Spezia -Palermo (sabato 4 ottobre, ore 17.15) Carrarese -Juve Stabia (domenica 5 ottobre, ore 15) Sudtirol- Empoli (domenica 5 ottobre, ore 15) Serie C (Girone B) Pianese-Livorno (venerdì 3 ottobre, 20.30) Rimini- Arezzo (venerdì 3 ottobre, ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
