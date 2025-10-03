Calcio i convocati dell’Italia per le sfide a Estonia e Israele Ripartono le qualificazioni ai Mondiali

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per gli impegni contro Estonia e Israele nelle qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 11 ottobre a Tallinn per affrontare la compagine balcanica e tre giorni dopo ospiteranno i mediorientali a Udine. L'ex centrocampista ha chiamato in causa 27 giocatori, con l'obiettivo di dare continuità ai due successi ottenuti il mese scorso sempre contro queste avversarie per continuare a inseguire il pass per la prossima rassegna iridata. Spiccano le prime convocazioni di Hans Nicolussi Caviglia (centrocampista della Fiorentina) e di Nicolò Cambiaghi (attaccante del Bologna), mentre tornano in azzurro Matteo Gabbia (difensore del Milan) e Bryan Cristante (centrocampista della Roma) dopo un anno di assenza.

