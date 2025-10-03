L’Italia prosegue le qualificazioni agli Europei Under 21 c he si disputeranno nel 2027, giocando due partite di qualificazione nei prossimi giorni: appuntamento venerdì 10 ottobre a Cesena contro la Svezia e poi il 14 ottobre contro l’Armenia a Cremona. La nostra Nazionale tornerà in campo dopo le due vittorie ottenute nel mese di settembre contro Montenegro e Macedonia del Nord, l’obbligo è di vincere in vista degli impegni contro la Svezia e la Polonia, fondamentali per l’ammissione alla rassegna continentale. Sono stati convocati 25 giocatori, con quattro novità rispetto al mese scorso: Nicolò Fortini (difensore della Fiorentina), Alessandro Dellavalle (difensore del Modena), Giacomo Faticanti (centrocampista della Juventus Next Gen) e Alphadjo Cisse (centrocampista del Catanzaro). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei U21: torna Camarda, quattro novità