Calcio femminile | si alza il sipario sulla Serie A | esame Sassuolo per la Juve
Ci siamo. Dopo il buon successo del nuovo trofeo pre-season denominato Serie A Women’s Cup si alza finalmente il sipario sul Campionato di calcio femminile 2025-2026. Si tratta di una edizione diversa rispetto alle precedenti, in quanto comprende dodici formazioni che si affronteranno in un girone all’italiana, la cui classifica determinerà tutti i responsi finali: dall’assegnazione del titolo, alla conquista degli spot per la Champions passando per la retrocessione, riservata ad un solo team, quello che finirà la stagione in coda. Non ci saranno big match nel turno inaugurale, malgrado la presenza di alcuni incroci oltremodo interessanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - femminile
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
Ai nastri di PARTENZA i campionati giovanili di calcio femminile ? Scarica i calendari U17 e U15 https://www.asgiana.com/il-partenza-i-campionati-u17-e-u15-femminili/ #sempreforzagiana #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Calcio femminile: si alza il sipario sulla Serie A: esame Sassuolo per la Juve - season denominato Serie A Women's Cup si alza finalmente il sipario sul Campionato di calcio ... Come scrive oasport.it
Calcio femminile, al via le semifinali della Serie A Women’s Cup. Due derby tutti da vivere - Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulle semifinali valide per la Serie A Women's Cup 2025, nuovo torneo ci ... Segnala oasport.it